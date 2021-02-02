Yeni rekor Abat’ın

Haber: Aysun Beykoz

Boluspor’da daha önce transfer rekoru 28 futbolcu alan eski Başkan Necip Çarıkcı’ya aitti.

Abdullah Abat yönetimi sezon başında yaptığı 21 transfere ek ara transfer döneminde olarak 9 futbolcu ile anlaştı. Toplam da 30 futbolcu transfer eden Abdullah Abat Yönetimi yeni rekorun sahibi oldu.

Boluspor, devre arasında kadrosuna 9 yeni ismi katarken, 2 genç oyuncu ile de profesyonel sözleşme imzaladı. Kırmızı beyazlılar, ara transferde ilk olarak Haris Hajdarević ile sözleşme imzaladı.

Bu oyuncunun dışında Selmani, Mustafa Çeçenoğlu, Muhsin Yıldırım, Emin Bayram, Atamer Bilgin, Papa Diouf, Edwın Gyası, Kabongo Kasongo ile kadrosunu güçlendiren Boluspor alt yapıdan Arda Köksal ve Ensar Bilir ile profesyonel sözleşme imzaladı.