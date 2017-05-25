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25 Mayıs 2017 Perşembe
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    • Yeni rektör lazım

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Rektörlüğüne yeni yapılacak rektör ataması için Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından ilana çıkıldı. İlanda 9 Haziran tarihine kadar AİBÜ rektörlüğü için isteklilerin YÖK’e başvurması istendi.

    25 Mayıs 2017 Perşembe 21:13
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    Yeni rektör lazım


    Haber: Esra ÖZTÜRK 

    Hayri Coşkun'un istifasından sonra boşalan AİBÜ Rektörlüğü'ne vekaleten Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu atanmıştı. YÖK ilana çıkarak yeni rektörün belirlenmesi için çalışma başlattı. YÖK resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, “18.06.2008 tarihli ve 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre Abant İzzet Baysal Üniversitesi rektör ataması yapılacak. Yapılan açıklama da adayların 25.05.2017 tarihinden 09.06.2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabileceklerdir. Rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacak kişilerde; a) "Profesör" olarak en az üç yıl görev yapmış olması, b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir halin bulunmaması, c) Rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olması, şartları aranacaktır. 4. Rektörlük için aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin, üçüncü fıkrada belirtilen şartları taşıması halinde, herhangi bir Devlet veya Vakıf üniversitelerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmaları şart değildir. 5. Başvuru dilekçesi ile birlikte ekte sunulan formata uygun olarak aday adayının akademik özgeçmişi ve yayın listesi yer almalıdır. 6. Adaylar sadece 1 Üniversitenin Rektörlüğü için başvurabilirler” denildi. 
    YÖK kendisine yapılan başvurular içerisinden belirleyeceği 3 ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak ve Erdoğan kendisine iletilen 3 isim arasından seçeceği bir ismi AİBÜ Rektörü olarak atayacak.
    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi, (AİBÜ)

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