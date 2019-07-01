Yeni rota ‘Suharladı Şelalesi’ oldu

Haber: Gönül Olutürk

Türkiye’nin uluslararası işaret sistemiyle belirlenen en uzun yürüyüş parkurlarına sahip olan Bolu’da, her hafta farklı bir doğa yürüyüşü düzenleniyor. Bolu Belediyesi ile Bolu Doğa Deneği işbirliğinde düzenlenen etkinlikler kapsamında bu hafta rota, ‘Tabiatın Kalbi’ Bolu’nun bugüne kadar keşfedilmemiş şelaleleri arasında yer alan “Suharladı Şelalesi” oldu.

Bolu, Ankara, İstanbul ve diğer çevre illerden gelen 43 doğasever, Bolu şehir merkezine 135 kilometre mesafe uzaklıkta bulunan, Göynük ilçesine bağlı Soğukçam Köyü mevkiindeki şelaleye doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Zorluk derecesi 3 olan 11 kilometrelik doğa yürüyüşü, 4 saat sürdü.

BUZ GİBİ SUYA GİREREK YORGUNLUK ATTILAR

Doğaseverler, köylerin, derelerin ve yemyeşil çam ormanlarının arasından geçerek eşsiz güzelliği ile görenleri kendisine hayran bırakan Suharladı Şelalesi’ne ulaştı. Metrelerce yüksekten akan suların görsel şölen sunduğu şelalede, yorgunluklarını su içerek ve buz gibi suya girerek atan doğa tutkunları, bölgedeki tarihi kalıntıları da inceledikten sonra Türk bayrağı açarak yürüyüşü sonlandırdı.