Yeni sağlık personellerine eğitim

Haber: Aysun Beykoz

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Personel, Acil, Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanlığına bağlı Bolu Bölge Eğitim Merkezi tarafından 14-18 Ekim 2019 tarihleri arasında; göreve yeni atanan İl Ambulans Servisi Başhekimliği personellerine yönelik, Temel Modül Eğitimi düzenlendi.

Toplamda 17 sağlık teknikeri (İlk ve Acil Yardım) ve 3 hekimin kursiyer olarak katıldığı eğitimde Triaj, Acil Olgu Yönetimi, Temel Yaşam Desteği, Temel EKG ve Ritim Tanıma, Travmalı Hastaya Yaklaşım gibi konular teorik ve uygulamalı olarak ele alındı. Düzenlenen eğitimin açılışında konuşma yapan Personel, Acil, Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Balcı görevine yeni başlayan personellere başarı dileklerini iletti.