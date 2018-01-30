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    • Yeni Sanayi Sitesinin ihalesine 28 firma katıldı

    Bolu kamuoyunun yıllardır meşgul eden ve ne olacağı merak konusu olan Yeni Sanayi Sitesi’nin ihalesi T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet Binasında gerçekleşti.

    30 Ocak 2018 Salı 16:14
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    Yeni Sanayi Sitesinin ihalesine 28 firma katıldı

    Haber: Semih Baykal

    2011 yılında dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın onayını alan Bolu Yeni Büyük Sanayi Sitesi Projesi, Bolu Valiliği, TOKİ, Bolu Belediye Başkanlığı, Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Yıllardır yapılıp yapılmayacağı konusunda kamuoyunu meşgul eden Bolu Yeni Büyük Sanayi Sitesi Projesi için somut adımlar sonunda atıldı. Bolu merkez alanının doğusunda, merkeze 7 km mesafede, Bolu Organize Sanayi Bölgesi’nin karşısında, yaklaşık 567 bin metrekarelik alana 856 adet imalat birimi, 59 adet galerici birimi, 52 adet ticari birim, 21 adet büfe birimiyle birlikte toplam 988 adet dükkanın yapılması planlanan projenin ihalesi T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirildi. İhaleye 28 firma katılırken, komisyon gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra firmaları Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine sunacak. Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği de gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ihaleyi kazanan firma belli olacak.

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