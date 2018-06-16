Haber: Semih Baykal

Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Erhan Beykoz, Yaklaşık 57 Ha alanda planlanan. 21’i 25 m², 59’u 65,74 m², 52’si 93,6 m² ve 856’sı ise 127,68 m² büyüklüğünde 4 farklı tipte, toplam 988 adet iş yeri inşa edilecek olan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından temeli atılan Yeni Sanayi sitesi projesinde yapılan hataları Bolu Belediye Meclisi Haziran ayı ikinci birleşim toplantısında gündeme taşıdı.

“YENİ BİR KARMAŞAYA ZEMİN HAZIRLAYACAK”

Beykoz, yeni sanayi sitesinde yapılan bazı işyerlerinde kot farkının olduğunu söyleyerek; “