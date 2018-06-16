Haber: Semih Baykal
Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Erhan Beykoz, Yaklaşık 57 Ha alanda planlanan. 21’i 25 m², 59’u 65,74 m², 52’si 93,6 m² ve 856’sı ise 127,68 m² büyüklüğünde 4 farklı tipte, toplam 988 adet iş yeri inşa edilecek olan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından temeli atılan Yeni Sanayi sitesi projesinde yapılan hataları Bolu Belediye Meclisi Haziran ayı ikinci birleşim toplantısında gündeme taşıdı.
“YENİ BİR KARMAŞAYA ZEMİN HAZIRLAYACAK”
Beykoz, yeni sanayi sitesinde yapılan bazı işyerlerinde kot farkının olduğunu söyleyerek; “
Yeni sanayi sitemiz yaklaşık şimdiki parayla 300 milyon liraya mal olacak. Buranın projesini hazırlayanlar, kotunu nereden aldılar? Alınan kot ile bazı işyerlerinin D-100 karayolundan bakıldığında sadece çatıları görülecek. Bu şekliyle imar müdürlüğü bu hatayı nasıl göremedi, belediye olarak bu devasa projeye nasıl onay verdiniz? Müteahhit ile görüştüm, yüklenici firma 2 ay uğraştığını fakat buranın projesini değiştirtemediğini söyledi. Böylesi bir yanlış işyeri alan esnaflar arasında yeni bir karmaşaya zemin hazırlayacak. İşin başında ne yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır.” Başkan Yılmaz ise, bu konu hakkında bir bilgisinin olmadığını söyleyerek topu İmar Müdürüne attı. İmar müdürü açıklamasında, inşaatın batı tarafında kot çok düşük yaklaşık 5-
Yorumlar
Toplam 1 yorum mevcut
Bolu 3 gün önce yorumlandı
tarım yapılabilecek alan olmasa da dağ tarafı yani kuzey bölgesi olsaydı iyi olurdu.