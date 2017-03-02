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02 Mart 2017 Perşembe
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    • “YENİ SİSTEMDE MECLİS'İN ÜSTÜNLÜĞÜ TARTIŞILMAZ BİR GERÇEKTİR“

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde, tek adam yönetimi iddialarının aksine, Meclis daha da güçlü hale gelecek ve üstünlüğü tartışmasız olacak. Meclis'in Cumhurbaşkanı kararnamesini iptal edebilecek güce sahip olması, bu üstünlüğün sadece bir ispatı. Kanun teklif etme, yapma, değiştirme ve iptal etme yetkisi sadece Meclis'e ait olacak. Yürütmenin, yasama üzerindeki etkisi bitecek" dedi.

    02 Mart 2017 Perşembe 10:40
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    “YENİ SİSTEMDE MECLİS'İN ÜSTÜNLÜĞÜ TARTIŞILMAZ BİR GERÇEKTİR“

    Haber: Faruk ÇİDEM

     

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, 16 Nisan'da yapılacak referandumda halk oyuna sunulacak Anayasa değişikliği hakkında hem vatandaşları bilgilendirmeye, hem de vatandaşlardan gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.

    Milletvekili Ercoşkun, Cumhurbaşkanlığı Sistemi hakkında kendisine yöneltilen, "Muhalefet, yeni sistemin Meclis'i etkisiz hale getireceğini ve tek adam yönetimine ya da diktatör rejime sebebiyet vereceğini söylüyor. Bu doğru mu?" şeklindeki soruya yanıt verdi. Ercoşkun, şöyle konuştu:

     

    "YENİ SİSTEMDE MECLİS'İN ÜSTÜNLÜĞÜ TARTIŞILMAZ BİR GERÇEKTİR"

    Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde tek adam yönetimi diye bir anlayışa yer yok. Sistem, Meclis'i daha da güçlü hale getirecek. Yeni sistemde Bakanlar Kurulu Meclis dışından oluşturulacağı için veya bakan olacak bir milletvekilinin milletvekilliği düşeceği için yürütmenin, yasama üzerindeki etkisi bitecek ve milletvekilleri daha güçlü ve etkin hale gelecek. Yeni sistemde, eski sistemden farklı olarak kanun teklif etme yetkisi sadece Meclisin olacak. Bilindiği gibi mevcut sistemde yasalaşan kanunların %95'den fazlası Hükümet tasarısı olarak Meclise gelmekte ve Meclis; Hükümetin kontrolünde olduğu için sadece ufak tefek değişikliklerle yasalaşmaktadır. Yani yeni sistemde Kanun teklif etme, yasalaştırma, değiştirme ve iptal etme yetkisi sadece ve sadece Meclis'e ait olacaktır.

    Bunun yanında 

    Cumhurbaşkanı ancak, 'Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' yayınlayabilecek, yasalarla düzenlenecek konularda Kararname çıkartılamayacaktır.

    Cumhurbaşkanı, mevcut kanunlara ters herhangi bir kararname yayınlayamayacak. Diyelim ki, Cumhurbaşkanı'nın yayınladığı bir kararname Meclis'in çoğunluğunun hoşuna gitmedi. O zaman Meclis, Cumhurbaşkanı kararnamesini iptal ettirecek şekilde kanun çıkartabiliyor. Yani şimdikinden farklı olarak, yasama konusundaki Meclis'in üstünlüğü tartışmasız tesis ediliyor.”

     

    "ÜLKEYİ ZAAFİYETE SOKACAK BİRİNİN CUMHURBAŞKANI SEÇİLEBİLECEĞİ SÖYLEMİ MİLLET İRADESİNİ HAFİFE ALMAKTIR"

    Milletvekili Ercoşkun, bir başka ziyaret durağında ise, yine kendisine yöneltilen, "Muhalefet, ülkeyi zafiyete uğratabilecek birinin yeni sistemde Cumhurbaşkanı seçilebileceğini söylüyor. Bu ülkenin yönetim geleceği açısından risk oluşturmuyor mu? Bu gerçekleşebilir bir ihtimal mi?" sorusunu yanıtladı. Ercoşkun, soru karşısında net ifadeler kullanarak, şöyle yanıt verdi: 

    "Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığına, en son yapılan genel seçimlerde en az yüzde beş oy alan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilir.  Bu dile kolay bir ifade ve Cumhurbaşkanı vasıflarını taşımayan birisinin bu şartları karşılaması gerçekten imkansız. Diğer taraftan bilindiği gibi yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların en az yüzde ellisinden fazla oy alan kişi Cumhurbaşkanı seçilebilecek. Ülkeyi zafiyete uğratacak birinin yüzde elliden fazla oy alarak bu göreve gelebileceği endişesi bu anlamda yersiz. Bu yaklaşım milleti ve millet iradesini hafife almaktır, saygısızlıktır, yok saymaktır. Milletin yüzde ellisinden fazlasının oyunu alan bir kişinin ülkeyi zafiyete uğratabilecek birisi olacağı düşünülebilir mi ? Bu duruma ihtimal bile verilemez. İşte bizim tam da değiştirmek istediğimiz durum "Millet anlamaz, bilmez, doğru tercihte bulunamaz" zihniyetidir."

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, &quot;Cumhurbaşkanlığı

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