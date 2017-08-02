Haber; ESRA ÖZTÜRK

Karadeniz Bölgesi Koordinatörlüğüne getirilen Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Kırşehir eski Milletvekili Hacı Turan’ın Karadeniz Bölgesinde bulunan 18 ilden sorunlu olduğu bildirildi. Hacı Turan 5. bölgede yer alan Çorum, Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon ve Zonguldak illerinden sorumlu olacak. AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Çorum eski Milletvekili Murat Yıldırım ise Marmara 1. Bölge Koordinatörlüğü görevine getirildi. Yapılan yeni görevlendirmeye göre Murat Yıldırım, Marmara 1. Bölgede yer alan İstanbul, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova olmak üzere 11 ilden sorumlu olacak.