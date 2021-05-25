Yeni sosyal tesis binası hizmete girdi

Haber: BMA

Esentepe’ye yeni bir siluet kazandıran Esentepe Sosyal Tesis binasında bulunan çok amaçlı salonda gerçekleşen toplantıda; birim amirleri tarafından Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’a yapılan ve yapılacak faaliyetlerin brifingi verildi. Yapılan toplantı ile beraber yapımı tamamlanan binada ilk toplantı gerçekleştirilmiş oldu.

Esentepe’ye yapılması planlanan “Millet Bahçesi” içerisinde yer alan Sosyal Tesis bünyesinde; bay-bayan wc, bay-bayan şadırvan, bay-bayan mescit, sporcu soyunma odaları, güreşçi dinlenme ve yağlanma salonu, çok amaçlı salon yer alıyor. Binada son rötuşların tamamlanması ile birlikte bina tamamen hizmet vermeye başlayacak.

Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Projelerimiz arasında yer alan Esentepe’mize ve ilçemize kazandırdığımız Sosyal Tesis binamızda ilk toplantımızı birim amirlerimiz ile birlikte gerçekleştirdik. Çok amaçlı salonun asıl amacı Kamu hizmetlerinde kullanmak, toplumun bütün kesimleriyle dönem dönem bilgilendirme toplantıları düzenleyerek bir araya gelmek, misafirlerimizi ağırlama, toplantılarımızı yapmak amacıyla bu binayı kullanacağız. İlçemize hayırlı olsun” dedi.