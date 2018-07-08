Haber: BMA

Mengen Belediyesi bünyesinde görev yapan memur ve kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmeleri imzalandı. Memurlar ile ilk defa yapılan toplu sözleşme sayesinde memur personele 500 TL Sosyal Denge Tazminatı verildi. Kadrolu işçiler ise mevcut maaşlarına yüzde 20 zam aldılar. Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut toplu sözleşme töreninde yaptığı konuşmada, hizmet alımındaki personelin doğrudan belediye kadrosuna alınmalarını çok arzu etmesine rağmen belediyeler için çıkartılan kanunda belediye şirketi kurdurulup belediye şirketine alındıkları, ileriki tarihlerde şirkette çalışan personelin de sendikalı olup onların da hak ve menfaatlerinin gelecekte verileceği açıklamasında bulundu.