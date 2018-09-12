Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında 16 odalı tesis binası, sentetik antreman sahası, yemekhane, mutfak, çamaşırhane, fitness salonu, lobi ve teknik ihtiyaç odaları bulunan modern spor tesisi’nin temel yapım çalışmaları başladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar ”Bugün seçim beyannamemizde söz vermiş olduğumuz bir projeyi daha hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda imzasını attığımız Spor Kompleksimizin çalışmalarına başladık. Gerede Belediyesi olarak sporun tüm branşlarına desteğimizi artırarak sürdürüyoruz.Geredespor Kulubü’nün konaklama ihtiyacını gidermek ve ilçemizdeki spor kulüplerine yerel yönetimler olarak destek vermek amacıyla Bahçelievler Mahallesi’nde spor tesisinin yapımına başladık. Yerel yönetimler olarak amatör kulüplerimize destek vermezsek ayakta kalmaları zordur. Kulüp Başkanlığını yapan aynı zamanda Belediye Meclis Üyemiz İsmail Çetin kardeşim elini taşın altına koydu ve büyük emekler harcayarak Kulüp Başkanlığı görevini sürdürüyor. Bizde Geredespor Kulübümüzün üst liglere çıkması ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp spora teşvik etmek düşüncesiyle böyle bir yatırım planladık. İşin yapım süresinin 2019 yılı içersinde bitirileceğini düşünüyoruz. İlçemize ve Geredesporumuza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.