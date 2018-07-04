HABER:Esra Öztürk

2018-2019 sezonu hazırlıklarına Boluspor Karaçayır Mahallesinde bulunan kendi tesislerinde başladı. Kırmızı beyazlılarda, yeni transferler Uğur Akdemir ve İsmail Haktan Odabaşı’nın yanı sıra Umut Gündoğan, BillalSebaihi, Berkay Dabanlı, Sinan Akaydın, Gökhan Köstereli ve Hayrullah Bilazersezonun ilk çalışmasına çıkarak 2018–2019 sezonuna merhaba dediler.