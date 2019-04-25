Yeni trend manevi ticaret!

Haber: Aysun BEYKOZ

Tasavvuf kaynaklarında 1535 yılında vefat ettiğini kaydedilen Tokad-i Hayreddin’in Türbesinin bulunduğu alan 2015 yılında Bolulu iş insanı Mehmet Muhittin Palazoğlu’na ait Palazoğlu Nakliyat Gıda Turizm İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti’ne kiralandı. Nakşibendi Şeyhi Sürmeli Hoca Muhittin Palazoğlu'nun torunu olan Yekta Palazoğlu’nun oğullarından en büyüğü olan MuhittinPalazoğlu, 29 yıllığına kiraladığı Tokad-i Hayreddin Türbesinde değişiklik yapmak için harekete geçti.

CAMİ YIKILACAK

Muhittin Palazoğlu'nun 29 yıllığına kiraladığı Tokad-i Hayreddin Türbesinde 650 metrekarelik bir alanda bulunan eski camiyi yıkıp yerine 850 metrekare alana yeni bir cami inşa edileceği öne sürüldü. Ayrıca caminin yanında bulunan Palazoğlu ailesinin büyüklerinin olduğu mezarlar ile diğer mezarların da yeni yapılacak cami içerisine alınacağı iddia edildi. Yapılacak değişiklik ile mezarların da adeta türbeleştirileceği konuşulurken projenin detayları hakkında kamuoyuyla henüz bir bilgi paylaşılmadı.

KIR LOKANTALARI

Öte yandan yeni proje ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yaptırılarak işletmeciye devredilen Aşevinin de yıkılacağı öğrenildi. 2015 yılında 650 bin TL’ye Orman İşletme Müdürlüğü’nün yaptırıp devrettiği aşevi yerine ise 3 adet kır lokantasının yapılacağı, bunların da ihaleyle başkalarına kiralanacağı belirtiliyor. Öte yandan aşevine yapılan bağışların da kayıt altına alınıp alınmadığı bilinmiyor.

GÖLE KAHVEHANE

Yapılması düşünülen projede ayrıca türbe alanı yakınında bulunan göledin olduğu yere ise “Kır Kahvehanesi” yapılacağı öğrenildi. Burada hali hazırda kafeterya olanı olan yere gelen ziyaretçilerin vakit geçireceği kır kahvesi yapılacağı belirtildi.

‘PALAZ’LANDILAR

Söz konusu şirketin sahibi olan MuhittinPalazoğlu ve kardeşlerinin özellikle AK Parti iktidarı ile güçlenmesi ve ulusal anlamda birçok büyük şirketle çalışması ve organizasyonlar gerçekleştirmesi dikkat çekiyor. Öte yandan MuhittinPalazoğlu’nun kardeşi Esat Palazoğlu geçtiğimiz yıllarda kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Ünlü’nün kızıyla evlenmişti. Esat Palazoğlu’na eşi Yüsra ÜnlüPalazoğlu’nu dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu istemişti.