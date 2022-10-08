Yeni TSO meclis başkanı Aydoğan Tekin

Göreve gelen Aydoğan Tekin, 40 üyenin kullandığı oy neticesinde meclis başkanı seçildikten sonra Bolu Gündem Facebook canlı yayınımızda şu ifadeleri kullandı:

“Türker Bey’in yönetim kurulu başkanlığını kutluyorum. Kendisi ile uyumlu bir şekilde çalışacağımızı ümit ediyorum. Çok değerli meclis üyelerimizin teveccühü sayesinde rakipsiz olarak, oy birliği ile meclis başkanlığına layık gördüler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki çok güzel bir şekilde çok iyi bir şekilde çalışacağız.”

Bolu Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen seçimlerde mevcut başkan Türker Ateş üyelerin oylarıyla tekrar yönetim kurulu başkanı olarak seçildi. Seçimin ardından canlı yayınımızda konuşan Ateş, düşüncelerini şu ifadelerle dile getirdi:

“15 komitemiz vardı. Çeşitli komitelerde rekabet söz konusu oldu. Hoş bir rekabet gerçekleştirdik. Meclis içerisinde arkadaşlar teveccüh gösterip yönetim kurulu başkanı olarak göreve layık görüldük. Yeni yönetimimiz ile iş başındayız. Daha önceden tecrübemiz var. Dolayısıyla yeni bir heyecan, yeni bir görev anlayışıyla tekrar Bolu ile bütünleşerek, Bolumuzu daha güzel yerlere getirmek için çalışma gayretinde olacağız.”