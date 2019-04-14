Yeni üyelerin görevleri belli oldu



Haber: BMA

Gerede Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını geçtiğimiz hafta içi gerçekleşti. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın başkanlığını yaptığı Gerede Belediye Meclisi toplantısında, Belediye Meclis Üyeleri arasında görev dağılımları yapıldı. Toplantıda gizli oy ile yapılan seçimlerin sonucuna göre yeni dönem belediye meclis üyelerinin görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Meclis 1. Başkanvekili: Ergün Çakır

Meclis 2. Başkanvekili: Bahri Esen

Meclis Kâtip Üyeleri: Şeyma Bozkurt – Elven Çelik

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri: Ahmet Hamdi Coşkunyürek – Şeyma Bozkurt – Muhsin Ayeroğlu

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri: Ergün Çakır – Lütfullah Yıldız – Eşref Töngemen

Arsa Satış Komisyonu Üyeleri: Bahri Esen – Yılmaz Turçin – Ekrem İpek

Sosyal İşler Komisyonu Üyeleri: Elven Çelik – Uğur Kutlugün – Eyüp Yalçın

Encümen Üyeleri: Cihan Saraç – Ahmet Hamdi Coşkunyürek

Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliği Üyeleri: Yılmaz Turçin – Cihan Saraç – Uğur Kutlugün – Eşref Töngemen – Hasan Ekici

Turizm ve Tanıtım Komisyonu Üyeleri: Cihan Saraç – Ahmet Hamdi Çoşkunyürek – Durmuş Ali Berber

Deri İhtisas Organize Sanayi Üyeleri: Mustafa Allar – Elven Çelik

Gerede Organize Sanayi Bölgesi Üyeleri: Cihan Saraç – Bahri Esen

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyeleri: Mustafa Allar – Yılmaz Turçin