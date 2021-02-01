Yeni üyelerin rozetini Örnekbaş taktı

Haber: BMA

İYİ Parti yeni üye katılımlarıyla ilimizdeki üye sayısını artırmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti’den istifa ederek İYİ Parti saflarına katılan yeni parti üyelerinin rozet takma töreni İYİ Parti İl Başkanlığı binasında gerçekleştirildi. Törene İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Merkez İlçe Başkanı Murat Güler, Belediye Meclis Üyesi Mansur Şen, parti yöneticileri ve parti üyeleri katıldı. Törende İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş parti siyaseti hakkında bilgiler vererek yeni üyelere ‘hoş geldiniz’ dedi. Örnekbaş konuşmasında İYİ Partiye vatandaşın gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyledi.

“SAFLARI SIKLAŞTIRALIM”

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş yeni üyelere sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı paylaşımla teşekkür etti. Örnekbaş teşekkür mesajında şu ifadeleri kullandı: “İYİ ki varsınız İYİ ki bizimlesiniz. Evinize, partinize hoş geldiniz. Kalbinde bu memleketin sevdasını taşıyan İYİ yürekli yol arkadaşlarım; dün milletten aldığını yine milletine vermek için gözünü kırpmadan canını feda eden ecdadımızın kutsal emaneti hepimizin omuzlarındadır. Emanet emin ellerdedir. Tan ağarmaktadır. Bu ülkenin üzerine İYİ’lik güneşi İYİ’lik partisi İYİ’lerin partisi İyi Parti doğacaktır. Safları sıklaştıralım. Burası kardeşlik otağıdır. Birlik ocağıdır. Hep birlikte omuz omuza mücadele ederek sarayın saltanatını yıkacağız. Bu talan düzeni sizlerin adaletli mücadelesinde son bulacak. Bu ülke için, bu aziz millet için, davamıza sonuna kadar inanıyoruz. Bu sayede karşılaştığımız zorluklara karşı mücadele edip, önümüze çıkarılan engelleri aştık, aşıyoruz ve aşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Parti saflarımıza katılarak İYİ bir ülke inşa etmek için İYİ’lerin yanında olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. İYİ ki varsınız İYİ ki bizimlesiniz.”