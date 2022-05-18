Yeni vali törenle karşılandı

Haber: Uğur Balaban

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete'nin geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Kararname ile 10 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti. Görevden alınan 9 vali, Vali Mülkiye Başmüfettişliği'ne, 1 vali ise Teftiş Kurulu Başkanı görevine getirilirken, yerlerine yeni vali atandı. Sabah saatlerinde Bolu’ya veda eden Vali Ahmet Ümit’in yerine getirilen Bolu’nun yeni Valisi Erkan Kılıç, törenle karşılandı. Öğleden sonra Bolu’ya ayak basan Valilik Binası önünde Bürokratları selamlayan Vali Kılıç, makamına oturdu.

“HALKIN İÇERİSİNDE OLMAYI SEVEN BİR YAPIDAYIM”

Konuşma yapan Bolu Valisi Erkan Kılıç, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararnamesi ile bugün itibariyle Valilik görevine başlıyorum. Allah mahcup etmesin. Bu kararname dolayısıyla Sayın Bakanımız Süleyman Soylu’ya ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Bolu gerçekten çok önemli bir il. Ankara ve İstanbul’da stratejik bir konuma sahip olan bir şehir. Burada görev yapmakta benim için ayrıca bir onur olacaktır. Beraber çalışırken bizim ilkelerimiz olacak, ‘İnsanı yaşat ki devleti yaşasın’ düsturuyla hareket edeceğiz. Hukuka bağlı olarak görevimi yapacağım. Artık Bolulu hemşerilerimin emrimdeyim, kapımız sonuna kadar açık. Halkın içerisinde olmayı seven bir yapıdayım” dedi.

BOLU VALİSİ ERKAN KILIÇ KİMDİR?

Erkan Kılıç, 1973 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesi Küçükdere Köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu Küçükdere’de, liseyi ise Trabzon Lisesinde tamamladı. 1995 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1995-1996 eğitim-öğretim döneminde Sürmene Yazıoba Köyünde sınıf öğretmenliği yaptı. 1998 yılında yedek subay olarak askerlik hizmetini tamamladı. 1999 yılında kaymakamlık mesleğine girdi. Sırasıyla Rize Derepazarı, Kırklareli Vize ve Kastamonu Ağlı ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı. 2000 yılında İngiltere Nottingham Üniversitesinde İngilizce eğitimi ile birlikte sosyal politika alanında çalışma yaptı. 2001 yılında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Kamu Diplomasi Kursu gördü. 2002 yılında Isparta Gönen Kaymakamlığı, 2002-2004 yılları arasında Van Çatak Kaymakamlığı, 2004-2005 yılları arasında Şırnak Vali Yardımcılığı, 2005-2009 yılları arasında ise Rize Fındıklı Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2009-2011 yılları arasında Mülkiye Müfettişi, 2011-2015 yılları arasında Mülkiye Başmüfettişi, 15.12.2015 - 15.07.2016 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Uzmanı, 18.07.2016 – 22.06.2017 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genel Sekreteri, 23.06.2017 - 19.08.2018 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 19.08.2018 - 02.11.2018 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Bakan Danışmanı olarak görev yaptı.