Haber: Aysun Beykoz

Türkiye’de yaşayan alabalıklar içinde Abant Gölüne özgü bir alttür olup biyolojik çeşitlilik ve amatör balıkçılar açısından önemli oranda ilgi kaynağı olan Abant Alası’nın 2018 yılında üretilen yavruları göle salındı. Bolu İl Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bolu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü, Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği temsilcileri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Personelleri tarafından gerçekleştirilen salınım da binlerce yavru göle bırakıldı.

