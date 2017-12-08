Haber: Aysun BEYKOZ

Aktaş Mahallesindeki Eski Katlı otopark karşısında bulunan İl Özel İdaresine ait binaya 4 Kasım 2017 tarihinde taşınarak hizmet vermeye başlayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nı ziyaret eden Bolu Valisi Aydın Baruş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Timuçin Erem’den hem bina hakkında hem de vatandaşa sunulan hizmet kalitesi hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Baruş, kurumun birimlerini tek tek gezerek çalışanlarla da sohbet etti.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI DA GEZİLDİ

Vali Baruş ayrıca İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nün yakın zamanda taşınacağı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın eski hizmet binasında da incelemelerde bulundu.

Tadilat halinde olan binayı gezen Vali Baruş burada devam eden çalışmalar hakkında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Orhan Arslan’dan bilgiler aldı.