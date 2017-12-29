Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

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Bildiğiniz gibi iki gün sonra 2017 yılını bitirip 2018 yılına giriyoru1z dolaysıyla bu okuduğunuz köşe yazısı da bu yılın son köşe yazısı oluyor. Beni yıllardır takıp edenler özellikle yılın son yazılarını bir başka merak ederler. Yılın son yazısının eğlenceli olacağını bilirler şimdi bana “hadi Onur lafı fazla uzatma yeni yıl dileklerine geç” diyorsunuz değil mi?

Yeni yıl dileklerini yazacağım tabi ki ama öncelikle kısaca bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz yeni yıl için iş yerlerinde olsun mağazalarda olsun çeşitli süslemeler yapılıyor ışıklar çam ağaçları gibi ancak her zaman olduğu gibi bu süslemeler sırasında engelliler için yapılmış rampalar ve girişler unutulup o girişler bu tür süslerle kapatılıyor. Bizim “ Bu ağacı yolun ortasına kim dikti “ diye tepki vermemize ve zorlanmamıza neden oluyor lütfen bir mekânı süslerken bu tür girişleri kapatmamaya dikkat edelim. Diye küçük bir uyarı yaptıktan sonra herkesin beklediği yeni yıl dilekleri konusuna geçelim

İlk önce yıllardır benimle birlikte omuz omuza engelleri aşmak için çalışan bu yazılara sesleriyle can veren ve herkesin yazıları kolayca anlamasını sağlayan Meryem Coşkunca ve Özge Nur Dilber den mikropların uzak durmasını üşütüp hasta olmamalarını yani kendilerine iyi bakmalarını istiyorum ve diliyorum. “Seslendirme Ekibimizde olan herkes için bu yazdıklarım geçerli“

Her sabah televizyonlardan evlerimize konuk olan, Sevgili Zahide Yetiş ’in haftanın 3 günü üst üste siyah renkli elbise giymemesini daha renkli şeyler giymesini ve programda yapılan yemekleri tadarken dikkatli olmasını bir izleyici ve arkadaşı olarak. Yiyecekler şimdi boğazına kaçacak orada konuşamayacak diye endişelenmek istemiyorum. Birde ben Sevgili Zahide’nin sabahları yani Kadın kuşağı denilen zamanda değil de Akşamları herkesin izleye bileceği bir sohbet programı yapmasını istiyor ve diliyorum. “sabahları bazen uyuya kalıyorum da onun için istiyorum.”

Geçtiğimiz sene yıllardır devam eden Arka sokaklar dişisindeki Aylin karakteri kırk yılda bir koca bulup evlenmişti. İzleyiciler Aylin evde mi kalacak, ay bu kızı bir evlendiremedik demekten kurtulmuştu. Geçtiğimiz bölümlerde Aylin kocasıyla kavga ederek boşandı ve yine herkes bu kızın hali ne olacak kocası ile barışsın demeye başladı. İşte bu yüzden 2018 yılında Arka sokaklar dizisindeki Aylin’in tekrar evlenmesini istiyor ve diliyorum.

Türk televizyonlarının en başarılı ve yıllardır kızların gözdesi olan Sevgili Beyaz’ın 2018 yılında fazla kilolarından kurtulup evlenmesini diliyor ve istiyorum “Beyaz Abi sen evlen ki sıra bize de gelsin sen varken bize kızlar bakmıyor”

Yeni yılda Bolu’nun senelerdir bir türlü bitmeyen Alt ve üst yapı çalışmalarının bitmesini ve her yerin engellilere uygun hale getirilmesini ve şehri yönetenlerinde çılgın olmayan yani hayatı zorlaştıran projelerden çok hayatı kolaylaştıran projeler üstünde çalışmasını, bu projelerde engellenenleri de unutmamalarını istiyor ve diliyorum.

2018 yılında Boluspor’un süper lig e çıkmasını, Galatasaray’ın şampiyon olmasını, Beşiktaş’ın şampiyonlar liginde Bayern Münih i yenip bir üst tura çıkmasını, Fenerbahçe’nin bir türlü oynatamadığı ve milyonlar verdiği Robin Van Persie den kurtulup yeşil sahalarda kullanabileceği iyi bir golcü transfer etmesini diliyor ve istiyorum.

Arkadaşlar buraya kadar hepimiz güldük eğlendik dileklerde ismi geçen herkesten sürçülisan ettiysem af ola diyorum, izninizle size bir önerim olacak aslında küçük bir hatırlatmada diye biliriz biliyorum çoğunuz yılbaşı akşamı dışarı çıkacaksınız lokantalara ve çeşitli eğlence yerlerine gideceksiniz ancak bence en güzel yılbaşı gecesi ailenin etrafında toplandığı masada kutlanır. Eğer imkânınız varsa o akşamı ailenizle birlikte geçirmeye çalışın inanın bana yeni yılla daha mutlu gireceksiniz

Herkese sağlık, başarı, mutluluk dolu, daha özgür bir yıl diliyorum. 2018 yılında görüşmek dileğiyle.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi.