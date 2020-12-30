Yeni yıl güneşle gelecek

Haber:N.Halid Altundal

Uzun süredir beklenen yağışların gelmemesi ve hava sıcaklığının kış şartlarına göre dada yüksek gerçekleşmesi vatandaşları tedirgin ediyor. Her gün artan kuraklık riski nedeniyle yağış bekleyen vatandaşlara Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kötü haber geldi. Cuma günü karşılayacağımız yeni yılın ilk günlerinde ilimizde yazdan kalma bir hava olacak. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Cuma günü yaşayacağımız 2021’in ilk gününde 11 derece hava sıcaklığı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. 2, 3 ve 4 Ocak tarihlerinde ise bol güneşli havaya ortalama 10 derece hava sıcaklığı eşlik edecek. Yeni yılın ilk haftası boyunca gece en düşük sıcaklık eksi üç derece olacak.

İŞTE 10 GÜNLÜK HAVA DURMU;