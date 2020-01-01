Yeni yıl ve yılın ilk kavgası

Haber: C. Kutay AYKAN

İlimizde yeni yıla girmemizin hemen ardından ilk kavga Kent Meydanındaki konser alanında meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavgaya önce emniyet görevlileri ardından da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan müdahalede bulundu. Başkan Özcan kavgaya karışan gençlerin saçlarını okşayarak, nasihat da bulundu. Bu olayların hemen ardından Kent Meydanındaki havuzun başında bir kavga daha meydana geldi. Aslında birbirlerini tanıyan gençler aldıkları alkol nedeniyle birbirlerine girdi ve araya Asayiş Şube Müdürü ile Güvenlik Şube Müdürü girerek, gençleri sakinleştirdi.

Saatler 00.30’u gösterdiğinde bir grup genç ile polis arasında İzzet Baysal Caddesinde büyük bir arbede yaşandı. Nedeni belli olmayan bu kavga da polis ile gençler arasında yaşandı. Polise müdahalede bulunan alkollü gençlere biber gazı sıkılırken, gaz mağduru olan gençler, kendilerine bu şekilde yaklaşan emniyet birimlerine tepki gösterdi. Cadde üzerinde yaşanan kavga olayına çok sayıda Çevik Kuvvet, Asayiş Şubesi, Güvenlik Şubesi ile gece bekçileri katıldı. Yaklaşık yarım saat süren gerginlik, ortamın dağıtılmasının ardından sakinleşirken, biber gazına mağdur olan alkollü gençler ise dakikalarca acı çekti.