Yeni yıla böyle girdi

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu halkı yeni yıla büyük bir coşkuyla girdi. Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen konsere binlerce vatandaş katılırken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hiç kimseyi kırmayarak onlarla müzik eşliğinde bol bol oynadı. Zaman zaman üşüyen Başkan Özcan, meydana kurulan varil içerisinde yakılan odunlarla hem ısındı hem de oynamayı sürdürdü. Bir ara gençler arasında çıkan tartışmaya da şahit olan Başkan Özcan, gençlerin yanına giderek, onlara nasihat da bulunarak, gençlerle hem kucaklaştı hem de onların saçlarını okşadı. Belediye Temizlik İşlerinde görevli personelinde yeni yılını kutlayan Başkan Özcan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Emniyet güçleri, hem yaya, hem polis araçlarıyla güvenliği sağlamak için sabaha kadar görev yaptı. Gençler ise oyun havaları eşliğinde bol bol oynayarak vakit geçirirken, bazı gençler ise dans ederek, yeni yıla girmenin heyecanını yaşadı. Zaman zaman yaşanan tatsız olaylar olsa da Bolulu vatandaşlar 2020 yılına mutluluk içerisinde girdi.