Haber: Semih Baykal

İlimiz Mudurnu İlçesi Taşkesti beldesi Karacasu mahallesinde bulunan Arif Erdoğan’a ait olduğu öğrenilen evde yılbaşına dakikalar kala sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde alevler yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşlar evde bulunan Arif Erdoğan, karısı ve 2 çocuğunu alevler arasından çıkartı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.