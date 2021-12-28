Yeni yıla ışıl ışıl gireceğiz

Bolu Belediyesi, yeni yıl hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Albay, Börekçiler ve Baysal sokak, rengarenk ışıklarda donatılırken, Kardelen Meydanı, kayan yıldız adı verilen ışıklandırma çalışmaları ise devam ediyor.

Yeni yıla ışıl ışıl gireceğiz


Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediyesi tarafından yılbaşı akşamı için organize edilen konsere Resul Dindar ile DJ Yasin Keleş, Kardelen meydanında Bolulu vatandaşlara muhteşem bir konser verecek.

Belediye yılbaşı akşamı nedeniyle İzzet Baysal Caddesi üzerindeki ışıklandırma çalışmalarını tamamlamasının ardından, şimdi Kardelen Meydanın da ışıklandırma çalışmalarına başladı. Kayan yıldız adı verilen ve rengarenk ışıkları bulunan takın kurulması için yoğun çaba harcanıyor. Yılbaşı akşamı Bolu rengarenk görüntülere sahne olacak. 

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