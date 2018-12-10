Haber: Kasım ŞAHİN

2019 yılında uygulanacak olan yeni zamlar resmi gazetede yayımlandı. 2019 yılının ilk gününden itibaren başlayacak yeni zamların başında pasaport alımının yıllığı 249, Ehliyet B sınıfı 614, sahte plaka takana 6 bin 323, emniyet kemeri takmaya 134 ve kırmızı ışıkta geçen sürücüye ise 291 TL para cezası uygulanacak.

İŞ YENİ ZAMLAR

