Haber: Kasım ŞAHİN
2019 yılında uygulanacak olan yeni zamlar resmi gazetede yayımlandı. 2019 yılının ilk gününden itibaren başlayacak yeni zamların başında pasaport alımının yıllığı 249, Ehliyet B sınıfı 614, sahte plaka takana 6 bin 323, emniyet kemeri takmaya 134 ve kırmızı ışıkta geçen sürücüye ise 291 TL para cezası uygulanacak.
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