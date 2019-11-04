Yeni yılda her şeye zam

Haber: Aysun Beykoz

Her yıl Ekim ayı üretici fiyatlarının açıklanmasıyla netleşen Yeniden Değerleme Oranı bu yıl yüzde 22.58 olarak açıklandı. Başta vergiler, harçlar ve trafik cezaları olmak üzere birçok kamu mal ve hizmete yeni yıldan itibaren her yıl Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kadar zam yapılıyor. Buna göre 2020 yılbaşından itibaren vergi, harç ve trafik cezaları yüzde 22.58 zamlanacak. Emlak vergileri yüzde 11.29 artacak. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 235 liradan 288 liraya çıkacak. En ucuz otomobilin Motorlu Taşıtlar Vergisi 861 liradan bin 55 liraya çıkacak.

YDO’DA 8.11’LİK ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklama sonrası geçen yıla göre yeniden değerleme oranında yüzde 8.11 artış olduğu belirtildi. Geçen yıl yüzde 14.47 olan YDO nedeniyle bu yıl yılbaşından itibaren her şeye yüzde 14.47 zam yapılmıştı. Her şeye yüzde 22.58 zammın yapılacağı yıl başında memur maaşlarına yüzde 4, emekli aylıklarına ise yüzde 6.6 civarında zam gelecek.