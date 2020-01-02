Yeni yılı teşkilatlarıyla çalışarak karşıladı

Haber: BMA

2019 yılının son günü yoğun bir mesai içerisinde olan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; bir yandan ilimize gelen Bakanlara eşlik ederken bir yandan da Bolu Halkı ile beraber oldu. Göreve başladığı ilk günden itibaren önceliğini AK Parti Teşkilatları arasındaki birlik ve beraberlik olarak belirleyen Doğanay, bunda da başarılı olurken, 2019 yılının son günü bu birlikteliğin en güzel örneğini sergiledi.

Beraberinde; AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ve Teşkilat Mensuplarıyla birlikte yılın son günü ilimizi ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin programına eşlik eden Doğanay, ardından da ilimizdeki hastane ve karakolları ziyaret etti. 2019 yılının bitmesine dakikalar kala Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın Bolu’ya geleceği haberini bilgisini alan İl Başkanı Nurettin Doğanay, bu sefer de Bolu Dağına giderek, burada Karayolları Bakım Şefliğinde bulunan personelle birlikte yeni yılı karşıladı.

2019 yılının son günü ve 2020 yılının ilk saatlerini yine yoğun bir çalışma temposu içerisinde geçiren AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, çalışma temposu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Yükümüz ve sorumluluğumuz büyük. Liderimiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın emanetini layıkıyla taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Burada bize yardımcı olan en büyük güç ise AK Parti Bolu ailesinin birlik ve beraberliği. Bugün de AK Parti Ailesi olarak; Milletvekillerimizle, Kadın ve Genlik Kolları Başkanlarımızla, Merkez İlçe Başkanımızla ve de Teşkilat Mensuplarımızla bir arada yoğun bir gün geçirdik. Gerek Bakanlarımızın programlarında gerekse de Teşkilatlar olarak gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde, Bolulu hemşerilerimizle bir araya geldik. Yeni yıla nasıl girerseniz yıl öyle devam eder diye bir söylem var ya; işte bizler de 2020 yılına AK Parti Ailesi olarak birlik ve beraberlik içerisinde Bolu Halkı ile birlikte girdik. İnşAllah bu birliktelik daha da artarak devam edecek ve Bolu’ya 2020 yılında daha çok hizmet olarak yansıyacak. Bu vesileyle; Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 18 yıldır gelişen ve büyüyen Türkiye'nin şaha kalkacağı bir yıl olacağına inancıyla; 2020 yılının Bolu'muza, Ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur, esenlik ve refah getirmesi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.