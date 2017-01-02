Haber: Esra ÖZTÜRK

Yaşar Yüceer Başkanlığında İl Genel Meclisi yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Ocak Ayı toplantılarının ilk oturumunda ilk olarak İl Özel İdaresine ait araç ve iş makinelerinin 2017 yılı kiralama bedellerinin belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi. Ardından mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Yeniçağa ilçesi, Yukarı Kuldan köyü hudutlarında Karayolları Genel Müdürlüğü lehine istimlak şerhli taşınmazın yeniden belirlenen bedel üzerinden satışının yapılmasına ilişkin komisyon raporunu ele alan meclis üyeleri, 50 TL. bedel üzerinden söz konusu satışın yapılmasını kabul etti. Göynük İlçesi Çubuk köyü 193 ada, 7 ve 8 nolu parsele ait Turizm Tesis alanı amaçlı 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması, Merkez ilçe Tatlar köyü hudutlarında 1926 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Tarım ve Hayvancılık tesis alanı amaçlı imar planının onanması ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporlar da bu toplantı da ele alındı. Her iki planın onanmasının uygun olduğu belirtilen rapor meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantıları hafta boyunca devam edecek.