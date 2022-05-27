Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre İnkum Orman İşletme Şefliği, 002,006 kod nolu ve Dumanlı Orman İşletme Şefliği 453 Kod nolu Yeni Yol Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Yeni yol yaptırılacak
İNKUM ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ, 002,006 KOD NOLU VE DUMANLI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 453 KOD NOLU YENİ YOL YAPIMI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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