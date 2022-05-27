Yeni yol yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre İnkum Orman İşletme Şefliği, 002,006 kod nolu ve Dumanlı Orman İşletme Şefliği 453 Kod nolu Yeni Yol Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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