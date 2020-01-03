Yeni zamlarla emekliler ne alacak?

Aralık ayı enflasyonu ile birlikte SSK, Bağkur ve memur emekli maaşlarına yapılacak zam da belli oldu. Aralık ayı enflasyonu yüzde 11.84 oranında gerçekleşti. Açıklanan enflasyon oranına göre SSK ve Bağkur emeklileri de yüzde 6.49 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklisi olanlar da yüzde 5.49 oranında zam alacak.