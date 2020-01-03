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Yeni zamlarla emekliler ne alacak?

Aralık ayı enflasyonu ile birlikte SSK, Bağkur ve memur emekli maaşlarına yapılacak zam da belli oldu. Aralık ayı enflasyonu yüzde 11.84 oranında gerçekleşti. Açıklanan enflasyon oranına göre SSK ve Bağkur emeklileri de yüzde 6.49 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklisi olanlar da yüzde 5.49 oranında zam alacak.

Yeni zamlarla emekliler ne alacak?

Haber: Aysun BEYKOZ

Yılın son ayı enflasyon verilerine göre; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,84, aylık yüzde 0,74, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 7,36, aylık yüzde 0,69 arttı.

İŞTE ZAMLI MAAŞ TABLOSU

Esra Perçin

Esra Perçin

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