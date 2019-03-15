Yeni Zelanda kınaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bizim milletimiz feraset sahibidir, güçlüdür. Türkiye'nin aleyhine herhangi bir yerde, herhangi bir sebeple yönelmiş hedefleri beklentileri her zaman boşa çıkartmış, bu seçimde de inşallah bu ferasetiyle gücüyle sezgileriyle boşa çıkartacak çünkü millet en demokratik hakkı olan oy verme hakkını kullanırken, eleştirilerini yapar." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Bolu'ya gelen Yazıcı, İhsaniye Mahallesi'ndeki Bolu Belediyesi El Sanatları Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Yazıcı, merkezdeki kadınlarla sohbet etti. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yönelik tutum ve davranışlara bakıldığında, bütün dünyanın Türkiye'nin bu yerel seçimleri izlediğini belirtti.

"Aslında yerel seçim yapıyoruz ama dünya izliyor." diyen Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu seçim sonuçlarına şöyle veya böyle olması noktasında anlam yüklemek için herkesin bir pozisyon alışı var. Bizim milletimiz feraset sahibidir, güçlüdür. Türkiye'nin aleyhine herhangi bir yerde, herhangi bir sebeple yönelmiş hedefleri beklentileri her zaman boşa çıkartmış, bu seçimde de inşallah bu ferasetiyle gücüyle sezgileriyle boşa çıkartacak çünkü millet en demokratik hakkı olan oy verme hakkını kullanırken, eleştirilerini yapar. Taleplerini dile getirir. Bu da öz güveninin gereğidir. Aldıklarını alır ama daha çok eleştirir onları gündeme getirir ama o işi icra edeceği noktaya geldiğinde yani sandığa gidip oy atacağı anda, icra edeceği anda rasyonel biçimde davranır."

Yazıcı, AK Parti'nin hiçbir zaman milleti kandırmadığını vurgulayarak, "Popülizm bizim siyaset tarzımız asla olmadı olmayacak. Hep rasyonel davrandık. Milletin önemini, en büyük güç olduğunun idraki içinde aldığımız yetki, milletin efendisi değil hizmetkarı olarak kendimizi konuşlandırdığımızı hiçbir zaman belleğimizden çıkartmadık." ifadesini kullandı.

Yazıcı, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısına ilişkin, "Bugün kalktık televizyonlarda bir haber Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen bu çok gaddar, alçak eylem sonucu sanırım son rakamlar 50 dolayında insan orada camide, camilerde şehit edildi katledildi. 21. yüzyıldayız. Böyle bir çağda insanlığın bu kadar müktesebatı varken böylesi eylemlerin icra edilir olması sadece insan katletmenin ötesinde değerlerin de katledilmesidir." dedi.

Eylemi icra eden maddi faillerin o silahları ellerine alıp, sırtlarında taşıyıp ya da nasıl taşıdılarsa onu kullanmak suretiyle bizzat eylemi icra edenlerin, İslam düşmanlığıyla o insanlık müsveddelerini bu eylemi icra edebilecek duruma getiren kişilerin de olduğunu belirten Yazıcı, asıl onun sorgulanması gerektiğini, bunun insanlık için çok büyük bir tehlike olduğunu bildirdi.

Dünyanın bu konuda, sulhu, huzuru için oluşturulmuş uluslararası örgütlerin artık gecikme lüksleri olmadığını aktaran Yazıcı, "Hemen bu olay dolayısıyla olayın arka tarafına bu perspektifle bakıp deşifre etmeleri insanlığın geleceği bakımından son derece kıymetlidir. Bir kez daha bu eylemcileri lanetliyorum." dedi.

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkında ortaya atılan iddialara yönelik Yazıcı, şunları kaydetti:

"Somut olaya bakacak olursak, yaşanmış olgular, yaşanmış süreçler gizli kalmaz. Kamuoyunun bilgi edinme ihtiyacı olduğunda gündeme gelir. Bunlar neden dün değil de bugün gündeme geldi. Bugün o gündemde olduğu için geldi. Bugün o konuşulan eylemin tarafları konumundaki kişilerin kamuoyunu ilgilendiren pozisyonları olmasaydı yine gündeme gelmezdi ama siz kamunun önüne çıkıp kendinizi öyle takdim ettiğinize göre yaşanmış olgular, gündeme gelip tartışılır olması bundan size yüklenecek arıza, nakise varsa onları da göğüslemeniz elbette ki olağandır diye düşünüyorum."

"Bu süreçleri çok sühuletle ve sükunetle hukuk kurallarını da aşmadan ifade etmekte fayda var." diyen Yazıcı, "Olan şeylerin açıklanmasında bir sakınca olmadığı kanısındayım hukuki anlamda çünkü kişi kamunun önüne çıkmış Ankara gibi büyük bir şehrin belediye başkanlığına talip olmuş Türkiye'nin en eski partisi de bunu aday olarak göstermiş takdim etmiş o halde bunun yaptıkları, yapmadıkları kamu nezdinde bir ayna gibidir. O gelmiş ayna, şimdi o aynadaki görüntüleri elbette ki Mansur Bey izah etmekle karşı karşıyadır. Hele o atıldığı söylenen tweet ve sosyal medya paylaşımları onların gerçekliği var ki dosyaya girdiği söyleniyor. Hiç yakışmayan izahı da mümkün olmayan belki de konusu suç teşkil edebilecek içerikteki söylemlerdir diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.