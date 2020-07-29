YENİAD’dan taziye mesajı

Haber: Ceylan Beykoz
Saadet Partisi Eski Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya yakalandığı koronavirüse yenik düştü ve hayatını kaybetti. Bolunun sevilen siyasileri arasında yer alan Çetinkaya’nın ölümü sevenlerini yasa boğarken Yeni Bir Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği Bolu İl Başkanlığı ve Yaşar Çelik Vakfı Başkanı Ahmet Kızıltan’da taziye mesajı yayınladı. Mesajda “Değerli Başkanımız Sayın Veysel Çetinkaya’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, eş, dost ve akrabalarına baş sağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.