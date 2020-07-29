YENİAD’dan taziye mesajı

Yeni Bir Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği Bolu İl Başkanlığı ve Yaşar Çelik Vakfı Başkanı Ahmet Kızıltan koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybeden Saadet Partisi Eski Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya için bir taziye mesajı yayınladı.