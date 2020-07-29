YENİAD’dan taziye mesajı

Yeni Bir Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği Bolu İl Başkanlığı ve Yaşar Çelik Vakfı Başkanı Ahmet Kızıltan koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybeden Saadet Partisi Eski Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya için bir taziye mesajı yayınladı.

YENİAD’dan taziye mesajı

Haber: Ceylan Beykoz

Saadet Partisi Eski Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya yakalandığı koronavirüse yenik düştü ve hayatını kaybetti. Bolunun sevilen siyasileri arasında yer alan Çetinkaya’nın ölümü sevenlerini yasa boğarken Yeni Bir Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği Bolu İl Başkanlığı ve Yaşar Çelik Vakfı Başkanı Ahmet Kızıltan’da taziye mesajı yayınladı. Mesajda “Değerli Başkanımız Sayın Veysel Çetinkaya’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, eş, dost ve akrabalarına baş sağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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