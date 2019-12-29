YENİAD’dan taziye mesajı

Haber: Ceylan Beykoz

Eminevim’in kurucusu Abdurrahman Emin Üstün, geçtiğimiz gün yurtdışında gerçekleştirdiği iş toplantısı sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Emin Üstün’ün sevenlerini yasa boğan bu ani ölümü sonrası Yeni Bir Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği Bolu İl Başkanlığı ve Yaşar Çelik Vakfı Başkanı Ahmet Kızıltan’da taziye mesajı yayınladı. Mesajda “Hayatını, kalkınmaya ve bu ülkenin insanlarına hizmete adayan hayırsever iş adamı, müteşebbis Abdurrahman Emin Üstün’ü ani bir rahatsızlık sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, eş, dost ve akrabalarına baş sağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.