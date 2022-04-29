Yeniçağ'da Miniklerin Sesinden Anadolu Masalları Projesi

Haber: Ceylan Beykoz

Yaşar Çelik İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri Emine Nergiz ve Murat Koçak danışmanlığında gösteri hazırladı. Çocukların masal kültürünü unutmaması ve masalların daha çok insana ulaşması amacıyla başlatılan proje kapsamında öğrenciler küçük piyesler yaptı. Okulun konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte Muhammed Talha Sezer, Ceylin Karadoğan ve Ayşe Ravza Acar, "Tuz kadar sevmek", "Nardaniye hanım" ve "Mercan kız" masallarını katılımcıların beğenisine sundu. Etkinliğe, Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Belediye Başkan Vekili Nusret Soysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kani Parlak, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.