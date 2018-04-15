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    • Yeniçağa aşçılık okulu 7. Mezunlarını verdi

    İlimiz Yeniçağa ilçesinde faaliyet gösteren Yeniçağa Aşçılar Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinden mezun olacak 57 öğrenci, aşçı keplerini bir alt sınıflarında eğitim gören arkadaşlarına devir etti.

    15 Nisan 2018 Pazar 11:03
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    Yeniçağa aşçılık okulu 7. Mezunlarını verdi

    Haber: BMA

    Yeniçağa Aşçılar Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi salonunda düzenlenen devir teslim törenine, Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, daire amirleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

    Törende mezun olan öğrencilere belgelerini veren ve bir konuşma yapan Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar "Bugün 57 öğrencimizi mezun etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Mezun olan öğrencilerimize diplomayla birlikte işyeri açma belgesi verildi. Yani mezun olan öğrencilerimiz ister ülkemizde, ister yurt dışında bu belgelerle rahat bir şekilde işyeri açabilir veya iş bulabilirler. Mezunlarımızın sektörde en üst konumlara gelmesini can-ı gönülden diliyorum. Gerek ilçemizin gerekse Bolumuzun adını ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada gururla duyuracaklarına inanıyor ve mezunlarımıza iş hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

    Yapılan konuşmaların ardından mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, aşçı keplerini bir alt sınıflarında eğitim gören arkadaşlarına teslim etti.

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