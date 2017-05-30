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30 Mayıs 2017 Salı
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    • Yeniçağa Belediyesi’nden mahalle iftarları

    Yeniçağa Belediyesi tarafından Ramazan ayının başlaması dolayısıyla “Mahalle İftarları” programı düzenlenmeye başlandı. Düzenlenen ilk iftara Gölyüzü Mahallesi sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

    30 Mayıs 2017 Salı 12:24
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    Yeniçağa Belediyesi’nden mahalle iftarları
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    Haber: BMA

    Yeniçağa Belediye Başkanlığı tarafından mübarek Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen “Mahalle İftarları” kapsamında ilk olarak Gölyüzü Mahallesi’ne verilen iftara mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

    Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, düzenlenen iftar öncesi bir konuşma yaparak mahalle sakinlerinin Ramazan ayını kutladı ve katılımlarından dolayı teşekkür etti. İftar programlarına Ramazan ayı boyunca devam edeceklerini belirten Başkan Çağlar ayrıca, “Ramazan ayı bereket ayıdır. Paylaşmanın, yardımlaşmanın ve beraberliğin değer bulduğu bu mübarek ayda biz de Yeniçağa Belediyesi olarak üzerimize düşeni her fırsatta yapacağız. İnşallah tüm Yeniçağalı hemşehrimlerimiz ile düzenlemiş olduğumuz iftar programları ile bir araya gelerek, Ramazan ayının maneviyatını hep birlikte yaşayacağız” dedi. Belediye Başkanı Recai Çağlar, iftar sonunda yaptığı dua ile de düzenlenen iftar programının hayırlara vesile olmasını diledi.

    Anahtar Kelimeler: Yeniçağa, Belediyesi, Ramazan, Ayının, Başlaması

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