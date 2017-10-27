Haber: Kasım ŞAHİN

Gerede ve Mudurnu ilçelerinde yapılan güven uygulamasının üçüncüsü Perşembe akşamı Yeniçağa ilçesinde gerçekleştirildi. 100 polisle yapılan uygulamada Bolu Emniyet teşkilatı, ilçe halkına büyük bir güven verdi. Umuma açık yerler, eğlence mekanları ve internet kafelerde vatandaşların kimlik sorgulamalarının yanı sıra üst aramaları da yapıldı.

Yeniçağa otoyolu üzerinde yapılan uygulamada ise Doğu illerinden İstanbul iline gittiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada, bir vatandaşın sigara paketine gizlenmiş 35 gram esrar maddesi bulundu. 3 kişi sorgulanmak üzere Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. 3 kişinin sorgusu hala devam ediyor.