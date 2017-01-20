HABER: Kasım ŞAHİN
Merkeze alındıktan sonra hakkında aynı kapsamda gözaltı kararı bulunan ve firar ederek yurtdışına kaçmak üzereyken Nazilli’de yakalanan ve tutuklanan dönemin Valisi İbrahim Özçimen Küçük Kaplıca tesislerinde Bilal Yavaş için veda gecesi düzenlemiş ve Yavaş burada: “Sayın valimizi bize her zaman evladı gibi davranmıştır” ifadelerini kullanmıştı.
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