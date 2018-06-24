İlimizin ulusal çapta öneme sahip kuş gözlemcilerin gözde merkezi olan Yeniçağa Gölü, içerisinde barındırdığı balıkların ve diğer canlıların sağlıklı yetişebilmesi için suyun doluluk oranı ve ph değerleri, su kalitesi ölçüm testlerine tabi tutuldu. Gölden ve göle bağlı derelerden alınan numunelerde suyun balıkların ve suda yaşayan diğer canlıların yaşayabilmesi için sağlıklı olup olmadığı kontrol edildi. Teknik personelin titizlikle yaptığı çalışmalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. Göl ve göle bağlı derelerden alınan su numuneleri ise daha detaylı şekilde analiz edilmek üzere Ankara’ya götürüldü. Çalışmalarda Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar ve Bölge Müdür Yardımcısı Turgut Çangır, Şube Müdürü Elif Çimenoğlu ve Bölge Müdürlüğü teknik elemanları katıldı.