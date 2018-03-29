Haber: BMA

Yeniçağa Gölü’nün turizme kazandırılarak ilçenin gelişmesine katkı sağlayan Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, göl çevresine yapılacak yeni proje ile turizmde atağa geçmeye hazırlanıyor. Başkan Recai Çağlar, geçtiğimiz yıl Ekim ayında tamamlanarak hizmete kazandırılan Kuş Gözlem Kulesinin ardından yeni bir projenin müjdesini verdi. Belediye Başkanı Çağlar, sosyal medya hesabından verdiği müjdede Kuş Cenneti Kır Lokantası projesinin bitmek üzere olduğunu duyurdu. Çağlar yaptığı paylaşımda, “800 bin TL’ye mal olacak Kuş Cenneti Kır Lokantası projesi bitmek üzere. Allah(c.c) en kısa zamanda tamamlamayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.