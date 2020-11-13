Yeniçağa Gölü için yatırım toplantısı

Haber: BMA

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, ilçenin gelişip kalkınması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye olarak ilçede tespit edilen sorunların çözülmesi adına gerekli çalışmaları yürüten Başkan Recayi Çağlar, vatandaşların taleplerini de yerine getirmeyi ihmal etmiyor. İlçenin turizm potansiyelini artırmak adına son yıllarda Yeniçağa Gölü için başlatılan çalışmaları da titizlikle yürüten Başkan Çağlar, geçtiğimiz günlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı ile ekibi ve Devlet Su İşleri(DSİ) 5. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürlerini makamında ağırladı. Yeniçağa Gölüne yapılacak yatırımlar konusunda istişarelerde bulunan heyet daha sonra göl alanında incelemelerde bulundu.

GÖL KAMELYASI SUYA İNDİ

Çağlar, öte yandan Yeniçağa Gölüne ilişkin yeni bir çalışmayı da hayata geçirdi. Göl yüzeyinde kalabilen özel hazırlanmış kamelyalar suya indirildi. Başkan Çağlar, Yeniçağa için çalışmalarına gece gündüz ara vermeden devam edeceklerini bildirdi.