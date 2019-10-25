Yeniçağa Gölü temizlenecek

Haber: BMA

Yeniçağa Gölü çevresinin gelişip güzelleştirilmesi ile ilçede turizm potansiyelinin artmasını sağlayan Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, gölün temizliğinin yapılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mart ayı sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından gölün ve çevresinin temizlenmesi için 500 bin TL ödenek ayrılmasının ardından temizlikle alakalı planlamalarını ara vermeden yapan Belediye Başkanı Çağlar, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile çalışmaların bir an önce başlaması için görüştü.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile yaptığı görüşme sonrası Başkan Çağlar, temizleme çalışmalarının başlatılma talimatının verildiğini açıkladı. Kararı sosyal medya hesabından paylaşan Recayi Çağlar, “Yeniçağa Gölü’nü temizlemek için gerekli çalışmaları yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.