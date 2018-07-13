Haber: BMA

Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, Yeniçağa’nın turizmde cazibe merkezi olması için girişimleri sürdürüyor. Daha önce Yeniçağa Gölünün ikinci Abant olması sözünü veren Başkan Çağlar, göl üzerine iskele yaptırarak ziyaretçilerin rahat dolaşabilmesine olanak sağlamıştı. İskelenin yanı sıra bir adet gezi teknesinin bakımını yaptıran ve hizmete sunan Recai Çağlar, şimdi de ikinci iskelenin müjdesini verdi. Geçtiğimiz gün Yeniçağa Gölü üzerine yapılacak ikinci iskelenin yer teslimini yaptıklarını duyuran Belediye Başkanı Çağlar, “Yeniçağama hayırlı olsun” dedi.

İlçede daha önce de kuş gözlem kulesi yetersiz kaldığı için yeni bir kuş gözlem kulesi yapılmıştı. Ayrıca Kuş Cenneti Kır Lokantasının da temel çalışmaları sona erdi ve en kısa sürede tamamlanması bekleniyor.