“Yeniçağa Halkı ile helalleşmeye davet ediyorum”

Haber: BMA

Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda yer alan Bolu Belediyesi tarafından 130 bin liralık alacak için Yeniçağa Belediyesi’nin hesaplarına bloke koydurulmasını AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, yaptığı yazılı açıklama ile eleştirdi. Doğanay açıklamasında, uygulamanın tamamen siyasi ve partizanca olduğunu söyledi.

“TANJU ÖZCAN BİRLİK VE BERABERLİK ORTAMINI BALTALAMAKTA”

Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Doğanay; “Son günlerde Bolu Belediyesi’nin, Yeniçağa Belediyesi’nin hesaplarına bloke koydurması gibi talihsiz bir uygulamaya gitmesi, ‘Belediye Başkanı olduğumda CHP rozetimi çıkaracağım’ diye nutuk atanların bu söylemlerinin de diğer söylemleri gibi içi boş sözler olduğunu gözler önüne serdi. Seçimlerden önce verdiği vaatleri ve kullandığı söylemleri unutan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti’ye gönül vermiş insanların ekmeğiyle oynayarak başladığı partizanca tutumuna şimdi sırf AK Partili bir Belediye Başkanınca yönetiliyor diye koskoca Yeniçağa ilçe Halkını cezalandırarak devam etmektedir. Her uygulamasının altında siyasi bir hesap ve intikam alma duygusu olan Tanju Özcan ne yazık ki Bolu’daki birlik ve beraberlik ortamını baltalamakta, adeta insanları sırf AK Parti’ye gönül verdi ya da oy verdiği için cezalandırmaktadır. Bunun son örneği de Yeniçağa Belediyesi’nin hesaplarına Tanju Özcan tarafından bloke koyulması ile yaşanmıştır” dedi.

“130 BİN LİRAYI TAHSİL ETMEK İÇİN…”

AK Parti Belediyeciliği döneminde CHP’li Başkanlarca yönetilen Mengen, Mudurnu ve Kıbrıscık Belediyelerine Bolu Belediyesi’nin her zaman yardım ettiğini, istenilen asfalt, parke taşı, mucur gibi ihtiyaçlara anında cevap verildiğini belirten Doğanay açıklamasının devamında; “Bolu Belediyesi artık ilçe Belediyeleriyle ilişkilerini siyasi partisine göre düzenlemektedir. Kamuoyunun da yakından bildiği üzere 31 Mart seçimleri öncesi Bolu Belediyesi tarafından Yeniçağa Belediyesi ile yapılan protokol sonrası Yeniçağa’da asfaltlama işi yapılmış, bunun karşılığında hizmetin bedeli olan 360 bin liranın 130 bin lirası ödenmiş, kalan 230 bin lira borç ise ödenmemiştir. Seçimler nedeniyle sürüncemede kalan ödemenin yapılmaması sonrası bu parayı icra yoluyla alacağını bildiren Bolu Belediyesi ile yapılan görüşmede kalan paranın Haziran ayında 100 bin lirasının ödenmesi ardından da Temmuz 15’de 130 bin liralık kalan kısmının ödenmesi noktasında mutabakata varılmıştır. Yeniçağa Belediyesi de sözünü yerine getirerek, Haziran ayında 100 bin liralık ödemeyi yapmıştır. Fakat Bolu Belediyesi, Temmuz 15’i beklemeden kalan 130 bin lirayı tahsil etmek için Yeniçağa Belediyesi’nin hesaplarına bloke koydurmuştur. Bu blokenin kalkması için masraflarla birlikte Yeniçağa Belediyesi 130 bin lirayı, 160 bin lira olarak ödemiştir. Yapılan karşılıklı anlaşmayı yok sayarak, gününden önce paranın tahsili için bir ilçe belediyesinin hesaplarına bloke koyarak Bolu tarihine adını yazdıran Tanju Özcan, Yeniçağa için büyük kendi idaresindeki Bolu Belediyesi için küçük bir meblağ olan 130 bin lira ile nasıl bir derdine derman olmuştur? 130 bin liralık alacağı masraflarla birlikte 160 bin lira olarak ödemek zorunda kalan Yeniçağa Belediyesi’nin 30 bin lira fazladan para ödemesini hangi vicdan kabul edebilir? Belediyeler siyasi birer kurum değil, Halka hizmet götürme yerleridir. Yine umarız ki Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gerek çalışanlarına, gerek Bolu Halkına gerekse de ilçeleriyle birlikte bütün Bolu’muza siyasi düşüncelerle yaptığı uygulamalardan vazgeçer” ifadelerini kullandı.

“YENİÇAĞA HALKI İLE HELALLEŞMEYE DAVET EDİYORUM”

Doğanay açıklamasının sonunda ise şu sözlere yer verdi: “Dün AK Parti Belediyeciliği idaresinde; iş kapasitesi, araç parkıyla ve bütçesi ile Bolu ilinin Büyükşehir Belediyesi vazifesini gören Bolu Belediyesi’nin parti ayırımı yapmaksızın tüm Bolu’daki Belediyelere yardım eden, kucaklayan yapısının siyasete kurban edildiğini görmekten üzüntü duymaktayız. Bolu, ilçeleriyle birlikte bir bütündür ve bunu kimsenin bozmaya hakkı yoktur. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı, fazladan 30 bin liralarını boşa harcattığı Yeniçağa Halkı ile helalleşmeye davet ediyorum.”