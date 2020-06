Yeniçağa halkının isyanı sürüyor

Haber: Volkan Yılmaz

Yeniçağa’da yapılması planlanan 500 bin kapasitelik kümes ve yapımına başlanılması planlanan Biyokütle Enerji Santrali ile ilgili olarak istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Kazgan, CHP İl Genel Meclisi üyeleri, Ak Parti Yeniçağa İl Genel Meclis Üyeleri, Kent Konseyi üyeleri, STK’lar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü Profesörlerinden Nusret Karakaya, Beypiliç firması yetkilileri ile Yeniçağa mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Daha önce de gündeme gelen ve eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a ait olduğu belirtilen 500 bin kapasiteli kümesin yapımına daha önce olduğu gibi Yeniçağa halkı bir kez daha itiraz etti. İlçede yaklaşık 700 bine yakın kapasiteli kümes bulunduğunu belirten ilçe halkı bu konunun mahkemeye taşındığını ve sonuna kadar bunun takipçisi olacaklarını belirtti.

“YENİÇAĞA’YA ZARAR VERECEKSE BEN BUNA MÜDAHİL OLURUM”

Yapılacak olan tesislerin mücavir alan içerisinde olmadığından dolayı yetkilerinin olmadığını fakat ilçeye zarar verecek olan her konuda müdahil olarak karşı çıkacaklarını belirten Yeniçağa Başkanı Recayi Çağlar “Aylardır Yeniçağa kamuoyunda tartışılan iki çiftlik meselesi var. Bir tanesi Çamlık köyüne yapılacak çiftlik. Bunun 2012 de ÇED raporu alınmış daha sonra vazgeçilmiş bunun yerine güneş enerji paneli tesisi düşünülmüş. Sonra da ondan da vazgeçilmiş tekrar kümes yapmak istemektedirler. 2015’te kümesin yapılacağı çevre kapanmış idi. Orada yapılan işlemden dolayı ÇED raporu geçerlidir deniliyor. İkinci mesele Gölbaşı köyüne 1 milyon 600 bin adet tavuk olan ve bu tavukların atıklarının yakılması tesisi kurulması için ÇED raporuna müracaat edilmiştir. Şunu belirtmek istiyorum bu konunun belediye ile ilgili hiçbir alakası yok. Belediyenin mücavir alanları dışında olan bir yer. Yap demeye de yapma demeye de yetkim yok. Yani bu ÇED’i Bolu’da il müdürlükleri tarafından araştırılıp veriliyor. Biz kanuni görevimiz değil diyerek bunu boş bırakacak da değiliz. Çünkü Yeniçağa’ya zarar verecekse, bu güzel ilçemiz yaşanmaz duruma gelecekse ben buna müdahil olurum. Bu tesislerin nasıl bir tesis olacağını bilmediğimiz için firma yetkililerini ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüzü çağırdık. Ayrıca Abant İzzet Baysal Üniversitesi Profesörlerinden hocamızı da davet ettik onunda görüşlerini alacağız. Biz ilçemize yapılacak olan yatırımlara karşı değiliz yeter ki ilçemize zarar vermesin. Bu yüzden burada toplandık” dedi.

“YAPILACAK YATIRIMLARA DEĞİL BİZ YENİÇAĞA’YA YAPILACAK OLAN ZULME KARŞIYIZ”

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan eski müsteşar ve eski CHP Milletvekili adayı Özer Özcan “Çamlık’ta yapılması düşünülen kümesin yerine büyükbaş veya küçükbaş hayvan ağılları yapılsın. Orada bir tarla arazi almışsa Bolu’da siyasete yakın olduğu için rant yapma ve ticaret yapma akılları birden tavan yapan zevat kara sığır hayvanı beslesin. Sayın Şerafettin Erbayram’ın modelinde olduğu gibi her köye yüz tane dana yüz tane buzağı versin orayı da merkez yapsın. Bizim meralarımız boş. Onların tavuk ve kanatlılar gibi bir sıkıntısı yok. Biz Yeniçağa’ya yapılacak yatırımlara değil biz Yeniçağa’ya yapılacak olan zulme karşıyız. Biyolojik kirlenme yönünden hat safhada gölümüz. 3 yıl önce yapılan toplantıda gölümüz yüzde 73 fosfor ve azot dolayısıyla kirlenme gölümüzü ölüm noktasına getirdi. Bunun yüzde 73’ünün yer altı ve yer üstü suları vasıtasıyla kümes hayvanlarından taşındığı şeklinde rapor edildi. Bu rapor belediye başkanlığımızda mevcuttur. Göl eğer hayatiyetini kaybederse 1.halkadaki torf alanı suyun çekilmesiyle birlikte yanmaya başlar. Dolayısıyla güzellikle ilgili de bir şey kalmaz bu kirlenme bu toprak çoraklaşması devam ederse eğer bu memlekette ziraatta olmaz” ifadelerini kullandı.

“HİÇ KİMSE BALIKLARI UÇURAMAZ, HİÇ KİMSE KUŞLARI SÜRÜNDÜREMEZ”

Tavuk kümeslerinin atıkları neticesinde Yeniçağa gölünün ölmek üzere olduğunu vurgulayan Özcan “Bizim gölümüz ölmek üzere. Burada biz halen hesapsızca yapılmış olan ve şuandaki kapasitesi 700 binlik olan bir de üstüne 500 binlik gelecek olan tavuğun atığıyla beraber burada iyi paralar kazanabilirler ama bu kilo bu sıkleti çekmez. Çekmeyeceğini bildiğimiz için biz buna karşıyız. Bu konuda Yeniçağa birlik bir yerdir. Yeniçağa’da siyaset konuşmaksızın biz burada yaşayabilmenin mücadelesini elbette vereceğiz. Burayı adam gibi terk etmemiz lazım ve bunu için hiç korkumuz olmaz doğru bildiklerimizi söylemekten. Son söz olarak buraya bu tesislerin yapılması artık yeter. Buraya daha tesisler sıkıştırmanın, bütün çevrenin çöpünün biyolojik tesis adı altında toplanıp da bu memleketin zehirlenmesini istemeyenlerdeniz. Bizden 15 misli daha büyük olmasına rağmen ve bizden 15 misli yoğunluğu az olan tavuk kümesi yapımı Bolu ovasında yasaklanırken ne için burada serbest. Bu bir gösteri değil bu bir can davası. Bu atalarımıza olan saygı davası, anlayan anlasın bu da geleceğe bir irade davasıdır. Bu memlekette hiç kimse balıkları uçuramaz, hiç kimse kuşları süründüremez. Bu memlekette doğa kendi kurallarına göre adam gibi yaşayacak. Kim ne izin verirse versin kim ne emir verirse versin” şeklinde konuştu.

“SONUNA KADAR BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

İl Genel Meclisi’nde hayır oyu vermelerine rağmen 16’ya 7 oy farkı ile kabul edilen tavuk kümesi yapım işine karşı olduklarını bir kez daha vurgulayan CHP İl Genel Meclisi Grupbaşkanvekili Erhan Beykoz ise “Göl bitiyor. Bu şekilde giderse dünyanın en iyi arasında bulunan torfu da bitireceğiz. Yukarıda verilen 500 binlik kümesin onayında da Bolu’dan siyaseti çok bulaştırmadan mensubu olduğum ve bununla gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partili 5 meclis üyesi ve Ak Parti Yeniçağa 2 meclis üyesinin hayır oyuna karşılık 16 evet oyu ile onay verildi. Konu ile ilgili olarak yetkili herkes ile görüştüm ama kimse bana doğru düzgün bir cevap vermedi. Bu tesis yapılıyor. Neyi saklıyorsunuz. Saklanacak bir şey değil ve sonuçta da gün yüüzne çıktı. Ben bu kümes konusu ile ilgili müdahil oldum ve avukatlar ile de görüştüm. Ama ben çok fazla müdahil olamıyorum çünkü bu konuya müdahil olabilmek için ya Yeniçağa’lı olmalıyım ya da o bölgede arazim olması gerekiyor. Yani muhtarlarımız ve Yeniçağa’lı hemşerilerimizin ya da Ak Parti Yeniçağa meclis üyelerinin konuya müdahil olarak dava açmaları gerekiyor. Bu yapılacak olan tesis Yeniçağa’nın geleceğine çok ciddi hasar verecektir. Ben Yeniçağa’yı çok seviyorum. Çocuklarımıza yaşanılabilir bir ilçe bir il bırakmak istiyorsak sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız” dedi.

“TOPLANTIDAN SONRA MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIZ”

Ak Parti Yeniçağa İl Genel Meclisi Üyesi Erdoğan Yetkin ise konu ile ilgili olarak hukuki sürecin devam ettiğini belirterek “Kanuni prosedür devam ediyor. Mahkeme işi de bugünkü toplantıdan sonra köy muhtarımız mahkemeye başvuracak. Yani bu iş Yeniçağa İl Genel Meclis üyeleri, Yeniçağa Belediye Başkanı ve Yeniçağa kaymakamının gündeminde. Bolu’da yapılan İl Genel Meclisi toplantısında 16’ya 7 olarak evet oyu çıktı. Ancak biz muhtarımız, belediye başkanımız ve kaymakamımız ile yaptığımı istişareler sonrasında bu konuya muhtarımızın itiraz etmesini istedik. Muhtarımız itiraz etti, itiraz dilekçesi Özel İdare’de ve temmuz ayında yapılacak toplantı da bu gündeme gelecek ve mahkemeye verilen dilekçeler de ibraz edilerek yeniden gündeme alınacak” ifadelerini kullandı.