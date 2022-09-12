Yeniçağa İtfaiyesi faciayı önledi

Haber: Süleyman Kurt
Yeniçağa İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan gelen ihbar üzerine D-100 karayolu Bolu istikametinde bulunan Dereli Petrol Tesisleri arkasında öğlen saatlerinde meydana gelen çöp ve anız yangınına, itfaiye ekipleri hızla müdahale etti.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.
FACİA ÖNLENDİ
Yeniçağa Belediyesi 112 ACİL İtfaiye Amirliği’nin yangına intikali sonrası gereken söndürme ve soğutma çalışmaları uygulandı. Dereli Petrol Tesisleri’ne yakın alanda çıkan yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, büyük bir faciayı önledi.