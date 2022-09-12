Yeniçağa İtfaiyesi faciayı önledi

D-100 Bolu istikametinde bulunan Dereli Petrol Tesisleri’ne yakın alanda çöp ve anız yangını meydana geldi. Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çıkan yangına müdahale ederek faciayı önledi.

Yeniçağa İtfaiyesi faciayı önledi


Haber: Süleyman Kurt

Yeniçağa İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan gelen ihbar üzerine D-100 karayolu Bolu istikametinde bulunan Dereli Petrol Tesisleri arkasında öğlen saatlerinde meydana gelen çöp ve anız yangınına, itfaiye ekipleri hızla müdahale etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

FACİA ÖNLENDİ

Yeniçağa Belediyesi 112 ACİL İtfaiye Amirliği’nin yangına intikali sonrası gereken söndürme ve soğutma çalışmaları uygulandı. Dereli Petrol Tesisleri’ne yakın alanda çıkan yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, büyük bir faciayı önledi.

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