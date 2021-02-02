Yeniçağa konulu resim yarışması

Yeniçağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tile Yeniçağa Tarih ve Kültür Derneği’nin bir arada gerçekleştireceği “Fotoğraflarla Yeniçağa Tarihi Projesi” kapsamında bir resim yarışması düzenleneceğini duyurdu.

Yeniçağa konulu resim yarışması

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu il merkezi ve Yeniçağa ilçesindeki, ilkokul ve ortaokul düzeyinde iki kategorinin belirlenen yarışmanın konusu ‘Yeniçağa’nın doğal, kültürel, tarihi özellikleriyle ilgili olacak. Dereceye giren çalışmalar Yeniçağa Tarihi Projesi Finali’nde sergilenecek. 35x50 cm ölçülerindeki resim kağıdına kuru boya, sulu boya ve pastel boya kullanarak yapılacak çalışmalar için belirlenen ödüller ise şöyle:

İlkokullara Birincilik Ödülü: Gram altın

İkincilik Ödülü: Yarım gram altın

Üçüncülük Ödülü: Resim takımı verilecek

Ortaokullara Birincilik Ödülü: Gram altın

İkincilik Ödülü: Yarım gram altın

Üçüncülük Ödülü: Resim takımı verilecek

Başvurular okul müdürlüklerine, 1 Ekim Cuma tarihine kadar yapılacak. Yarışmanın son başvuru tarihi 30 Eylül 2021 olarak belirlenirken, sonuçlar 15 Kasım 2021’de açıklanacak.

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