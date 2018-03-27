Haber: BMA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altında bulunan,her yıl yüzlerce kuş gözlemcisinin de uğrak yerlerinden birisi olan Yeniçağa Gölü Kuş cenneti havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya hazır hale getiriliyor. Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar’ın bizzat takip ettiği hazırlık çalışmaları temizlik ve peyzaj çalışmalarıyla devam ediyor.

Göl çevresinde yer alan farklı karakterdeki çayır, mera, gölet, bataklık, ağaçlık ve ekili alanların bölgede zengin bir yaban hayatının gelişmesine olanak sağladığını ifade eden Çağlar, "Yeniçağa Gölü ve etrafında yaklaşık olarak 200 tür kuş çeşidi bulunmaktadır. Göl, uluslararası ölçütlere göre önemli kuş alanı ve önemli bitki alanı özelliklerini taşımaktadır. Yeniçağa Gölü'ünde bulunan kuş türlerinden 92'si göl alanında üremektedir. Yeniçağa Gölü, güzel manzarası ve barındırdığı yaban hayatı ile kuş,bitki ve kelebek gözlemciliği, fotoğraf çekme, olta balıkçılığı, yürüyüş ve etkinlikler için idealdir. Ankara-İstanbul yolu üzerinde seyahat ediyorsanız ve vaktiniz uygunsa bir kaç saatinizi Yeniçağa Kuş Cenneti ve gölünü görmek için ayırabilirsiniz. Şehir merkezine 300 metre mesafedeki kuş gözlem kulesine uğrayıp, kulede çayınızı, kahvenizi yudumlarken dürbün ve teleskoplar yardımıyla göldeki kuşlarımızı seyredebilirsiniz" diyerek tatilcileri beklediklerini bildirdi.