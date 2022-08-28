Yeniçağa – Mengen yolunda 7 kişi bulunan araç duvara çarptı

Haber: Uğur Balaban

Gerede Mengen yolu Eskiçağ mevkisindemeydana gelen kazada,06 CGA 402 plakalı otomobilin sürücüsü Merve D. ve araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

112 komuta merkezinden gelen ihbar ile Gerede Mengen yolunda meydana gelen kazaya Gerede İtfaiye ekipleri müdahale etti. 112 Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardındanyaralılar Ambulans ileBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022, 16:51